Новичок «Динамо» Н'Жье объяснил, как в Сети появилось его секс-видео
Новичок московского «Динамо» нападающий Клинтон Н'Жье, который ранее опубликовал в Snapchat секс-видео со своим участием, объяснил, как такое произошло.
«Извините, я слишком много выпил. Я отпраздновал свой новый контракт и хотел прочитать новости. Я нажал не ту кнопку», — цитирует форварда orange.fr.
Новичок «Динамо» Н'Жье объяснил, как в Сети появилось его секс-видео
Фото: «Твиттер»
«Динамо» заключило с Н'Жье соглашение на четыре года. За бело-голубых форвард будет выступать под девятым номером. Клинтон перешёл в «Марсель» летом 2016 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн.
В минувшем сезоне в составе «Марселя» Н'Жье принял участие в 21 матче. В его активе три забитых мяча и две результативные передачи.
Новичок «Динамо» Н'Жье случайно опубликовал своё секс-видео
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