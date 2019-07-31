В АЗ рассказали, в каком случае готовы продать Тиля

Спортивный директор «АЗ Алкмар» Матс Хюйбертс рассказал, что трансфер полузащитнику Гуса Тиля в «Спартак» ещё возможен, но в случае если его клуб получит «особенное» предложение.
«Мы хотели бы сохранить имеющийся набор своих игроков. У них у всех долгосрочные контракты, с финансами в клубе всё хорошо, и продавать игроков нам нет необходимости. Для расставания с Тилем должно случиться что-то особенное — предложение, от которого мы не сможем отказаться», — цитирует Хюйбертса Noordhollands Dagblad.
Ранее в СМИ сообщалось, что Тиль хочет перейти в «Спартак» и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. «Спартак» предложил за голландца более € 10 млн.
21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
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