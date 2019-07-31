Юрий Газзаев назначен тренером-консультантом «Енисея»
Бывший гнаставник «КАМАЗа», «Крыльев Советов», «Шинника» и астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев войдёт в тренерский штаб красноярского «Енисея», ныне выступающего в Футбольной национальной лиге, в качестве тренера-консультанта, сообщает официальный сайт красноярского клуба.
⠀
Ранее 58-летний специалист назывался в числе претендентов на пост главного тренера «Енисея», который недавно возглавил Александр Алексеев. Также среди соискателей на вакантную должность был экс-тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев.
«Енисей» по итогам сезона-2018/19 Российской Премьер-Лиги занял последнее 16-е место и вылетел в ФНЛ. После первых пяти туров красноярская команда занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав лишь три очка.
«Енисей» сделал предложение Адиеву
- 31 июля 2019
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:48
-
07:20
-
06:54
-
05:51
-
05:14
-
04:37
-
04:14
-
03:18
-
03:06
-
02:38
-
02:30
-
02:03
-
01:25
-
00:52
-
00:28
-
00:15
-
00:03
- 30 июля 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:36
-
23:28
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:38
-
22:30
-
22:01
-
21:53
-
21:50
Партнерский контент