Юрий Газзаев назначен тренером-консультантом «Енисея»

Бывший гнаставник «КАМАЗа», «Крыльев Советов», «Шинника» и астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев войдёт в тренерский штаб красноярского «Енисея», ныне выступающего в Футбольной национальной лиге, в качестве тренера-консультанта, сообщает официальный сайт красноярского клуба.

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Ранее 58-летний специалист назывался в числе претендентов на пост главного тренера «Енисея», который недавно возглавил Александр Алексеев. Также среди соискателей на вакантную должность был экс-тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев.



«Енисей» по итогам сезона-2018/19 Российской Премьер-Лиги занял последнее 16-е место и вылетел в ФНЛ. После первых пяти туров красноярская команда занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав лишь три очка.

«Енисей» сделал предложение Адиеву