Тихонов: хотел бы, чтобы Мамаев продолжил карьеру, у него светлая голова

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов считает, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который сейчас отбывает срок в колонии, сможет вернуться в футбол.

«Мне жаль Павла. У меня с ним хорошие отношения. Нужно знать изнутри, что там происходило, почему он постоянно оказывается в таких ситуациях. Там была выпившая компания, слово за слово, и поехало. После этого я с ним не общался.

Я бы хотел, чтобы он продолжил карьеру. У него светлая голова. Он умеет играть в футбол. Есть определённые качества. Здесь уже решение Павла. Конечно, я думаю, что он может продолжить. Форму он наберёт. Пройдёт сборы полтора-два месяца, и всё будет нормально. Конечно, может быть, на тот уровень тяжело будет выйти. Но попробовать можно", — цитирует Тихонова «Российская газета».