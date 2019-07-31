Тихонов: некоторые футболисты «Спартака» — это не уровень команды

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об уровне игроков красно-белых.

«Некоторые футболисты „Спартака“ — это не уровень команды, которая борется за чемпионство. И те ошибки, которые мы видим, тому подтверждение. Я обычно никого не выделяю. Отмечать надо тех, кто или ведёт игру, или решает исход матча. А когда всё среднее, и выделить некого.

Когда ты отдаёшь своих лидеров, как Зе Луиш, Промес, то нужно делать соответствующие замены. Если ты, конечно, хочешь побеждать. Если вы убираете системного футболиста, сложно сделать так, чтобы «Спартак» не просто остался таким, а стал ещё лучше", — приводит слова Тихонова «Российская газета».

Тихонов выступал за «Спартак» в период с 1992 по 2000 год. В стан красно-белых он вернулся в 2011 году. Сыграв за команду один матч, Тихонов завершил карьеру.