Джано — Самедову: легенда, рад, что я с тобой подружился

Полузащитник «Спартака» Джано в социальной сети отреагировал на новость о завершении карьеры Александра Самедова, с которым они вместе выступали в составе красно-белых.
«Легенда. Рад, что я с тобой так подружился. Одно удовольствие с тобой играть и тренироваться. Но я с тобой не прощаюсь, мы всегда на связи», — написал Джано в «Инстаграме».
35-летний Самедов является воспитанником «Спартака». За московский клуб он выступал с 2002 по 2005, а также с 2017 по 2019 год. Всего в составе красно-белых хавбек принял участие в 105 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Со «Спартаком» Самедов становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выступал за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России провёл 53 матча и забил семь голов.
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