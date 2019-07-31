Моуринью может возглавить «Валенсию», за которую выступает Черышев

Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Валенсию», сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, владелец клуба Питер Лим намерен уволить генерального директора Матеу Алемани. Если последний покинет стан «летучих мышей», вопрос об уходе также готов рассмотреть нынешний наставник команды Марселино Тораль.

Одним из кандидатов на возможную замену Марселино уже называется Моуринью, агент которого Жорже Мендеш является деловым партнёром Лима.

Напомним, за «Валенсию» выступает российский вингер Денис Черышев.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».