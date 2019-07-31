«Уфа» арендовала 20-летнего полузащитника «Краснодара»

«Уфа» и «Краснодар» договорились об арендном соглашении 20-летнего полузащитника Артёма Голубева. За уфимскую команду Артём будет играть под 22-м номером.
В прошлом сезоне Голубев провёл в общей сложности за «Краснодар», «Краснодар-2», «Краснодар-3», «Краснодар-молодёжный» 40 матчей, забил 2 гола. Также Голубев принял участие в трёх играх второго Кубка «Матч Премьер». В нынешнем сезоне футболист провёл четыре матча за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ.
Голубев является игроком молодёжной сборной России U21, ранее привлекался в юношеские сборные страны разных возрастов. Участник квалификационного (2 игры, 1 гол) и элитного (3 игры) раундов квалификации к чемпионату Европы 2016 (до 17 лет). Участник отборочного турнира чемпионата Европы 2018 (до 19 лет).
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