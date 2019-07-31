Почеттино признался, что не отвечает за трансферы «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что не занимается трансферами в лондонской команде.
«Я не главный и ничего не знаю о положении моих футболистов. Я только тренирую их и пытаюсь получить от них максимум. Продавать, покупать игроков, подписывать или не подписывать контракты — это не в моих руках, это в руках клуба и его председателя Даниэля Леви. Моя работа сейчас заключается в том, чтобы тренировать команду. Конечно, я босс, который решает стратегию игры, тренировок, в своей области, но в другой области я ничего не знаю", — цитирует Почеттино ESPN.
В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».
Почеттино: «Тоттенхэм» — пример успешной борьбы с богатыми клубами
- 31 июля 2019
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