«ПСЖ» предпримет последнюю попытку убедить Неймара остаться

«Пари-Сен-Жермен» намерен предпринять последнюю попытку, чтобы убедить бразильского форварда Неймара остаться в клубе, сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо отправится в Китай, где в настоящее время к новому сезону команда. Он планирует лично встретиться с 27-летним нападающим, чтобы попытаться переубедить футболиста не покидать клуб. Если игрок не изменит своего решения, чемпион Франции будет готов продать его с намерением выручить за него максимально возможную сумму.

Неймар перешёл в «Пари-Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные € 222 млн. Ранее сообщалось, что помимо сине-гранатовых в услугах бразильца также заинтересованы «Ювентус» и «Реал».

