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Болельщики «Урала» выбрали лучшего футболиста июля

Болельщики «Урала» выбрали лучшего футболиста июля
Футбол / РПЛ 0

На официальном сайте «Урала» завершилось первое в новом сезоне голосование по выбору лучшего футболиста месяца. В июле екатеринбургская команда сыграла три встречи, одержав две победы. Болельщики в этих матчах отметили игру полузащитника Рафала Августиняка.

Второе место в голосовании занял Эрик Бикфалви. На третье место болельщики «шмелей» поставили Романа Емельянова.

Августиняк пополнил состав уральского клуба летом нынешнего года. В трёх турах Российской Премьер-Лиги польский футболист выходил на поле в стартовом составе. В домашнем матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» хавбек отметился голевой передачей.

«Урал» после трёх туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятую строчку.

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