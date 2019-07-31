Болельщики «Урала» выбрали лучшего футболиста июля

На официальном сайте «Урала» завершилось первое в новом сезоне голосование по выбору лучшего футболиста месяца. В июле екатеринбургская команда сыграла три встречи, одержав две победы. Болельщики в этих матчах отметили игру полузащитника Рафала Августиняка.



Второе место в голосовании занял Эрик Бикфалви. На третье место болельщики «шмелей» поставили Романа Емельянова.

Августиняк пополнил состав уральского клуба летом нынешнего года. В трёх турах Российской Премьер-Лиги польский футболист выходил на поле в стартовом составе. В домашнем матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» хавбек отметился голевой передачей.

«Урал» после трёх туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятую строчку.