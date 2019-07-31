Зидан: у «Реала» отличная команда, нам просто нужно выиграть один матч

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал неудачное выступление своей команды в последних играх.

«Всё может измениться до 31 августа. Мы работаем с командой, и я уверен в своих игроках. Действительно, предсезонные игры складываются для нас не лучшим образом. Это не лучший период для нас, потому что когда проигрываешь, это не хорошо. Но мы не теряем уверенности. Мы знаем, что впереди длинный сезон, и мы знаем, что будем прогрессировать.

Мы мыслим всегда позитивно. Мы начали подготовку после трудного сезона, начали работать, находясь в плохой форме. Но я знаю, что у меня отличная команда. Мы ещё не готовы, это заметно. Мы вернём нашу игру и обретём больше уверенности. Нам нужно просто выиграть один матч", — цитирует Зидана AS.