СМИ: «ПСЖ» готов продать Неймара любому клубу, кроме «Барселоны»

«ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи нападающего Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Как утверждает Marca, французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.
Издание отмечает, что парижане близки к тому, чтобы вообще отказаться от любых переговоров с «Барселоной». Ранее в СМИ сообщалось, что ради ухода 27-летнего футболиста руководство парижан снизило свои финансовые запросы. Если раньше «ПСЖ» требовал от заинтересованных в бразильце клубов не менее € 300 млн, то сейчас снизил цену почти в два раза и готов отпустить игрока за € 180 млн.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные € 222 млн. Ранее сообщалось, что помимо сине-гранатовых в услугах бразильца также заинтересованы «Ювентус» и «Реал».
- 31 июля 2019
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