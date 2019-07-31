СМИ: «ПСЖ» готов продать Неймара любому клубу, кроме «Барселоны»

«ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи нападающего Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Как утверждает Marca, французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.

Издание отмечает, что парижане близки к тому, чтобы вообще отказаться от любых переговоров с «Барселоной». Ранее в СМИ сообщалось, что ради ухода 27-летнего футболиста руководство парижан снизило свои финансовые запросы. Если раньше «ПСЖ» требовал от заинтересованных в бразильце клубов не менее € 300 млн, то сейчас снизил цену почти в два раза и готов отпустить игрока за € 180 млн.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные € 222 млн. Ранее сообщалось, что помимо сине-гранатовых в услугах бразильца также заинтересованы «Ювентус» и «Реал».