Защитник сборной Украины в ближайшее время станет игроком ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди в скором времени станет игроком московского ЦСКА. 32-летний украинец уже согласовал сделку с «армейцами», сообщает Football.ua. Ему осталось пройти лишь медицинское обследование.



Отмечается, что в стан «армейской» команды Хачериди переберётся на правах свободного агента. Детали будущего соглашения пока неизвестны. Последним клубом Хачериди был ПАОК. К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского «Динамо».

Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб «Олком». Затем играл в запорожском «Металлурге» и «Волыни». С 2007 года он был игроком «Динамо» Киев, в составе которого стал трёхкратным чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15) и трёхкратным обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016). В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.