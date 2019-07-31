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Сульшер предупредил нападающих «Манчестер Юнайтед»

Сульшер предупредил нападающих «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер адресовал послание своим нападающим товарищеского матча, в котором его команда обыграла норвежский «Кристиансунд» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол».

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором гола стал испанский полузащитник Хуан Мата, который реализовал пенальти.

«Я уже говорил на пресс-конференциях, что нам нужно быть более нацеленными в атаке. Вот тогда вы выигрываете матчи. Я думаю, что мы выглядим солидно в защите. Их вратари сыграли хорошо, все трое («Кристиансунд» дважды менял вратарей во время игры). Мы будем продолжать работать, продолжать совершенствоваться, продолжать улучшать взаимоотношения и шаблоны между игроками. Это то, что мы должны улучшить», — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Сын Сульшера дебютировал в профессиональном футболе в матче с «МЮ»
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