Сухина ответил Гинеру на вопрос о пенальти, которые ставились в пользу «Локо»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне занимающий должность начальника команды московского «Локомотива», ответил президенту ЦСКА Евгению Гинеру на вопрос о пенальти, которые назначались в пользу «железнодорожников». В начале апреля Гинер заявил, что его удивляют 11-метровые удары, которые ставились в ворота «Краснодара» и «Динамо» в играх с «Локомотивом».
«Сможете доказать, что в матче с «Динамо» был не пенальти? Я — нет. Теперь по «Краснодару». Я обсуждал этот момент с арбитрами. Если бы в этой игре был VAR, ситуация развивалась бы так: независимо от решения судьи — назначить пенальти или нет — VAR бы не вмешался. Потому что это не очевидная ошибка судьи, которую нужно было исправлять. Он стоял в трёх метрах, хорошо видел эпизод и сразу принял решение. Я передаю слова арбитров, которые — если бы был VAR — отвечали бы за просмотр повторов. Спрашивал у них: «А как бы было?» Они рассказали. Да, это неочевидный момент, но увидите — чем больше матчей у нас будет с VAR, тем чаще такие вопросы возникнут: вчера в похожей ситуации было так, а сегодня — по-другому.
Евгений Леннорович не обвинял, а сказал, что «надо задать вопрос господину Сухине». Вопрос прозвучал, я ответил. Всё нормально. Все разговоры, что «Локомотиву» помогают судьи и стелют дорожку, — полный бред. Если пройтись по турам и собрать спорные моменты, ещё неизвестно, кто должен быть недоволен», — цитирует Сухину Sport24.
- 31 июля 2019
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