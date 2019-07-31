Суд определил порядок встреч Глушакова с детьми

Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала, когда бывший муж Дарьи, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, имеет право общаться со своими детьми.
«В настоящий момент у Дениса есть право общаться с детьми по первым и третьим неделям каждые вторник и четверг с 18:00 до 20:00. Когда младшей дочери исполнится три года, то есть в декабре, у него будет право дополнительно по чётным неделям забирать детей с 18:00 пятницы до 18:00 воскресенья. Также суд дал ему право проводить с ними новогодние каникулы каждый чётный год, получается, в следующем году это право может быть реализовано. Ещё он может провести с детьми один летний месяц по договорённости с матерью детей. Суд не указал, где такое общение должно происходить. Если договорённость не достигнута, оно может быть с 15 июля по 15 августа.
Помимо этого у Дениса есть право присутствовать не менее трёх часов на днях рождения детей и общаться с ними в свой день рождения не менее четырёх часов. Дарья никогда не препятствовала общению Глушакова с детьми. В ходе судебного заседания мы предоставили подтверждение фото- и видеокамер, установленных в квартире. Там отчётливо видны дата и время, когда Денис посещал детей. В этом нет секрета, у него есть свой ключ, а охрана его пропускает. Он общается довольно регулярно по мере своего желания и возможностей, ведь сейчас он играет в грозненском «Ахмате», и есть логистические проблемы.
Оба родителя должны учитывать мнение детей, и оно будет оказывать влияние на график, который определил суд. Чем старше будут дети, тем более возможны будут изменения в графике. Не так давно Денис и Дарья обсудили какие-то вопросы, и сегодня она сообщила, что не против любого графика: пусть он общается, сколько, когда и где хочет», — передаёт слова Образцовой корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.
- 31 июля 2019
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