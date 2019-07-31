Малком подпишет с «Зенитом» контракт на 5 лет

Вингер «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените», утверждает в своём «твиттере» французский журналист Мохамед Бухафси.

Согласно информации источника, сегодня в полдень клубы согласовали условия перехода 22-летнего бразильца. Сумма трансфера составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. В течение ближайшей недели футболист пройдёт медицинское обследование в петербургском клубе и подпишет с ним контракт сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 22-летнему Малкому зарплату в размере € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.