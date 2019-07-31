Хачериди: даже не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о вариантах продолжения карьеры. Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний игрок в скором времени станет игроком московского ЦСКА. Позже Андрей Качан, личный тренер украинского игрока по физподготовке, опроверг эту информацию.

«Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России», — сказал Хачериди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Последним клубом Хачериди был ПАОК. К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского «Динамо». Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб «Олком». Затем играл в запорожском «Металлурге» и «Волыни». С 2007 года он был игроком «Динамо» Киев, в составе которого стал трёхкратным чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15) и трёхкратным обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016). В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.