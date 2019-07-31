«ПСЖ» готов пойти на уступки Неймару, если бразилец останется в клубе ещё на год

«Пари Сен-Жермен» в ближайшее время планирует обсудить со своим форвардом Неймаром его желание сменить команду, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, в ближайшее время в Китае состоится встреча спортивного директора клуба Леонардо с 27-летним нападающим. На ней футболисту будет предложено остаться на «Парк де Пренс» ещё на один сезон. В свою очередь руководство «ПСЖ» готово будет пообещать игроку, что следующим летом оно снизит свои финансовые требования по его продаже. В стане чемпиона Франции считают такое развитие событий наилучшим решением из сложившейся ситуации, так как за оставшийся месяц до закрытия трансферного окна будет достаточно сложно согласовать продажу бразильца в другой клуб.