«ПСЖ» готов пойти на уступки Неймару, если бразилец останется в клубе ещё на год
«Пари Сен-Жермен» в ближайшее время планирует обсудить со своим форвардом Неймаром его желание сменить команду, сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, в ближайшее время в Китае состоится встреча спортивного директора клуба Леонардо с 27-летним нападающим. На ней футболисту будет предложено остаться на «Парк де Пренс» ещё на один сезон. В свою очередь руководство «ПСЖ» готово будет пообещать игроку, что следующим летом оно снизит свои финансовые требования по его продаже. В стане чемпиона Франции считают такое развитие событий наилучшим решением из сложившейся ситуации, так как за оставшийся месяц до закрытия трансферного окна будет достаточно сложно согласовать продажу бразильца в другой клуб.
СМИ: «ПСЖ» готов продать Неймара любому клубу, кроме «Барселоны»
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