Бэйл отправился играть в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

Во время матча 1/2 финала Audi Cup «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) вингер «Королевского клуба» Гарет Бэйл проводил время за игрой в гольф, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.
Согласно информации источника, вчера, 30 июля, 30-летний футболист отправился в город Боадилья-дель-Монте для того, чтобы сыграть в гольф. В это же время «сливочные» встречались с его бывшим клубом.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл не отправился с командой в Германию для участия в турнире Audi Cup, так как находится не в форме. Наставник «Королевского клуба» выступает за продажу футболиста, однако сам игрок не заинтересован в уходе, даже несмотря на то, что в новом сезоне может остаться без стабильного игрового времени.
- 31 июля 2019
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