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Жоаозиньо назвал причину, по которой остался в «Динамо»

Жоаозиньо назвал причину, по которой остался в «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал, что у него было немало предложений после окончания прошлого сезона, когда у него истёк срок контракта с бело-голубыми.

«Были предложения от двух турецких клубов, один из которых — «Фенербахче». Имелись варианты из чемпионатов Бразилии и ОАЭ. Но я полностью адаптировался к России. У меня отличные отношения со всеми в «Динамо». Плюс новый стадион. «ВТБ Арена» тоже была причиной, чтобы остаться в России.

Могу ли сравнить атмосферу на стадионе в Химках и в Петровском парке? «ВТБ Арена» больше, и зрители находятся ближе к полю. Новый стадион намного красивее и удобнее, поэтому и приходит народ. Поддержка помогает. Но и критика нас подстёгивает», — цитирует хавбека VTB Russia.

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