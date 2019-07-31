ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.

В список номинантов вошли: Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс»), Тите (сборная Бразилии).

Лучшего тренера мира определят болельщики путём голосования на официальном сайте ФИФА. Имена троих финалистов будут объявлены позже. Победитель будет назван на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится 23 сентября в Милане.