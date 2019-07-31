Наставник новой команды Фернандо отправлен в отставку

Главный тренер «Бэйцзин Гоань» Роджер Шмидт уволен со своего поста. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, новым наставником был назначен 52-летний французский специалист Бруно Женезио. Ранее он работал в таких командах, как «Вильфранш», «Безансон» и «Лион». В первом сезоне с лионцами Женезио стал вице-чемпионом Франции.

Отметим, что совсем недавно «Бэйцзин Гоань» объявил о подписании контракта с полузащитником Фернандо, ранее защищавшим цвета «Спартака».

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.