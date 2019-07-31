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Аудиостатья «Чемпионата». Как Гвардиола провалился в АПЛ, а потом уничтожил лигу

Аудиостатья «Чемпионата». Как Гвардиола провалился в АПЛ, а потом уничтожил лигу
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.

Новый выпуск посвящён Хосепу Гвардиоле. К моменту, когда он возглавил «Манчестер Сити», его футбол изучили все, а его тактике были посвящены книги. Тем не менее Гвардиола не отступил от привычного стиля. И снова добился успеха. Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:

В iTunes

В приложениях для мобильных Android-устройств

В группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

В «Яндекс.Музыке»

В плеере TuneIn

В плеере Castbox

В плеере Podster

В плеере на YouTube

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