Аудиостатья «Чемпионата». Как Гвардиола провалился в АПЛ, а потом уничтожил лигу

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.
Новый выпуск посвящён Хосепу Гвардиоле. К моменту, когда он возглавил «Манчестер Сити», его футбол изучили все, а его тактике были посвящены книги. Тем не менее Гвардиола не отступил от привычного стиля. И снова добился успеха. Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:
В iTunes
В приложениях для мобильных Android-устройств
В группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
В «Яндекс.Музыке»
В плеере TuneIn
В плеере Castbox
В плеере Podster
В плеере на YouTube
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