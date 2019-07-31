Стало известно, сколько фонд Усманова выделил на фильм о Льве Яшине

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» перечислил 100 млн рублей на создание фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Об этом сообщила PR-директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Екатерина Ерёмина. Фонд принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову.
«На него вышли продюсеры фильма. Сумма помощи от фонда составила 100 млн рублей», — цитирует Ерёмину «РБК-Спорт».
Сегодня, 31 июля, прошла пресс-конференция, посвящённая завершению работы над фильмом и подготовке к прокату. Продюсер и сценарист Олег Капанец заявил, что фильм обошёлся создателям в 360 млн рублей.
Из этой суммы 60 млн рублей перечислило министерство культуры. Спонсором картины стал и Усманов. Начало проката фильма ожидается к юбилею Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет.
- 31 июля 2019
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