Медведев: очень велики шансы, что Малком примет участие в акции «Синий квадрат»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя сотрудничество клуба с Государственным Эрмитажем, высказался о возможном участии в акции «Синий квадрат» вингера «Барселоны» Малкома, который уже в ближайшее время должен стать игроком петербургского клуба.
«Будет ли Малком, как и другие игроки „Зенита“, что-то рисовать для благотворительной акции „Синий квадрат“? Думаю, шансы на то, что ему придётся потрудиться и в этом направлении очень велики», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
В рамках акции «Синий квадрат» игроки «Зенита» представят свои вариации на тему известной картины художника Казимира Малевича. Позже их работы будут проданы на благотворительном аукционе.
Медведев: Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита»
- 31 июля 2019
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