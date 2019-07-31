Фелиш: хотел бы стать новым Роналду

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Криштиану Роналду выиграл пять „Золотых мячей“, а этот трофей — мечта любого футболиста. Безусловно, я хотел бы стать новым Роналду.



Я наблюдал за нападающими, выступавшими за „Атлетико“, и это были отличные игроки, прекрасные форварды. Я хочу стать одним из них и именно поэтому решил перейти в «Атлетико», — приводит слова Фелиша ESPN.



Напомним, 19-летний Фелиш перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за € 126 млн, став самым дорогим игроком в истории «матрасников». Фелиш дебютировал в составе „Атлетико“ в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом» (7:3).

Фелиш: матч с «Реалом» стал для меня дебютом мечты за «Атлетико»