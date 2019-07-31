Замгендиректора «Новосибирска»: пожары на нас не влияют, есть небольшой туманчик

Заместитель генерального директора «Новосибирска» Олег Флегонтов прокомментировал информацию, согласно которой матчи ПФЛ могут быть отменены из-за пожаров в Сибири.



«У нас абсолютно нормальная обстановка, мы тренируемся. Недели две назад чувствовался запах гари, а сейчас с утра стоит смог, солнце через него пробивается. А в последние три-четыре дня погода солнечная, ощущения гари нет. Завтра мы вылетаем в Иркутск, может, там что-то будет, но в Новосибирске предпосылок, чтобы отменять матч, нет. Влияет ли это на тренировки? Абсолютно нет, если не знать, что леса горят, то обстановка нормальная, правда, жарковато. Есть небольшой туманчик, но без запаха, так что это не мешает игрокам. Беспокоиться не стоит. Не боимся ли лететь в Иркутск? Есть регламент, мы в своё время и в разные точки летали, так что билеты взяли, летим. С командами хозяев связывались, но озабоченности никакой нет. Происходящее в Москве в 2010-м не сравнится с тем, что происходит у нас, тут нет и 3% от того, что происходило тогда», – сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матчи ПФЛ могут быть отменены из-за пожаров в Сибири