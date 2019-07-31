Цорн объявил о переходе Шюррле в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн в своём «инстаграме» объявил о переходе полузащитника Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии».
Функционер опубликовал совместные фотографии с 28-летним немецким футболистом, держащим в руках футболку клуба с 20-м номером.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- 31 июля 2019
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