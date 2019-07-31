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«Спартак» представил Шюррле роликом с его голами в ворота ЦСКА

«Спартак» представил Шюррле роликом с его голами в ворота ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал видеоролик, посвящённый новичку клуба полузащитнику Андре Шюррле.

В ролике показано прибытие 28-летнего футболиста на домашний стадион команды «Открытие Арену», а также ключевые голы в его карьере, среди которых два мяча в ворота ЦСКА, принципиального соперника красно-белых. В конце видео Шюррле, стоящий на поле арены в Москве, поворачивается к камере и на русском языке говорит: «Вперёд, «Спартак».

Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год.

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»
Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.
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