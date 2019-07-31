«Реал» — «Фенербахче»: составы команд на матч за третье место на Audi Cup

Мадридский «Реал» и «Фенербахче» объявили стартовые составы на матч за третье место на товарищеском турнире Audi Cup.



Состав «Реала»: Кейлор Навас, Альваро Одриосола, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Иско, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Эден Азар.



Состав «Фенербахче»: Алтай Байиндир, Диего Рейес, Жаилсон, Мурат Саглам, Набиль Дирар, Алпер Потук, Озан Туфан, Ферди Кадыоглу, Макс Крузе, Гарри Родригес, Ведат Мурики.



Матч «Реал» — «Фенербахче» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017). С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша соревнования можно ознакомиться здесь.

«Реал» — «Фенербахче». Прогноз: «сливочные» оторвутся за прошлые неудачи «Фенербахче» нечего ловить с грандами, и «Реал» это докажет.