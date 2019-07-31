Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 31 июля в 20:00

«Ливерпуль» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 31 июля в 20:00
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 31 июля, на стадионе «Стад де Женев» в городе Каруж (Швейцария) состоится товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Лионом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались дважды. Оба матча состоялись на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2009/10. Игра во Франции тогда завершилась ничьей со счётом 1:1, а в Англии победу одержал «Лион» – 2:1.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити». Также красные стали победителями Лиги чемпионов. «Лион» в свою очередь финишировал третьим во французской Лиге 1, а в главном еврокубковом турнире выбыл на стадии 1/8 финала.

«Ливерпуль» — «Лион»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент