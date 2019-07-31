«Ливерпуль» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 31 июля в 20:00

Сегодня, 31 июля, на стадионе «Стад де Женев» в городе Каруж (Швейцария) состоится товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Лионом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались дважды. Оба матча состоялись на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2009/10. Игра во Франции тогда завершилась ничьей со счётом 1:1, а в Англии победу одержал «Лион» – 2:1.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити». Также красные стали победителями Лиги чемпионов. «Лион» в свою очередь финишировал третьим во французской Лиге 1, а в главном еврокубковом турнире выбыл на стадии 1/8 финала.
- 31 июля 2019
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