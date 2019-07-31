«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с 17-летним голландским защитником

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с защитником Ки-Джана Хувером.



Это первое профессиональное соглашение в карьере голландского футболиста. Срок действия контракта Хувера с «Ливерпулем» не разглашается.



«Я очень рад, что заключил контракт с „Ливерпулем“. Но мне нужно быть реалистом. Конечно, я надеюсь получить игровое время в первой команде, но знаю, что, вероятнее всего, буду играть за молодёжную команду. Я просто буду усердно тренироваться и покажу, на что способен. Если мне дадут шанс, буду готов им воспользоваться», — отметил Хувер.



Напомним, Хувер перешёл в «Ливерпуль» из академии «Аякса» в 2018 году. Он дебютировал в составе мерсисайдского клуба в возрасте 16 лет в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2).