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«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с 17-летним голландским защитником

«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с 17-летним голландским защитником
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с защитником Ки-Джана Хувером.

Это первое профессиональное соглашение в карьере голландского футболиста. Срок действия контракта Хувера с «Ливерпулем» не разглашается.

«Я очень рад, что заключил контракт с „Ливерпулем“. Но мне нужно быть реалистом. Конечно, я надеюсь получить игровое время в первой команде, но знаю, что, вероятнее всего, буду играть за молодёжную команду. Я просто буду усердно тренироваться и покажу, на что способен. Если мне дадут шанс, буду готов им воспользоваться», — отметил Хувер.

Напомним, Хувер перешёл в «Ливерпуль» из академии «Аякса» в 2018 году. Он дебютировал в составе мерсисайдского клуба в возрасте 16 лет в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2).

Фото: Официальный сайт «Ливерпуля»
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