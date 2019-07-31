«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с 17-летним голландским защитником

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с защитником Ки-Джана Хувером.
Это первое профессиональное соглашение в карьере голландского футболиста. Срок действия контракта Хувера с «Ливерпулем» не разглашается.
«Я очень рад, что заключил контракт с „Ливерпулем“. Но мне нужно быть реалистом. Конечно, я надеюсь получить игровое время в первой команде, но знаю, что, вероятнее всего, буду играть за молодёжную команду. Я просто буду усердно тренироваться и покажу, на что способен. Если мне дадут шанс, буду готов им воспользоваться», — отметил Хувер.
Напомним, Хувер перешёл в «Ливерпуль» из академии «Аякса» в 2018 году. Он дебютировал в составе мерсисайдского клуба в возрасте 16 лет в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2).
- 31 июля 2019
-
19:34
-
19:34
-
19:20
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:44
-
17:32
-
17:27
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
15:59
-
15:42
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:15
-
15:07
-
14:47
-
14:46
-
14:18