«Тоттенхэм» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Audi Cup начнётся в 21:30

Сегодня, 31 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится финальный матч предсезонного турнира Audi Cup, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также сегодня состоится и игра за третье место, в которой встретятся мадридский «Реал» и «Фенербахче», потерпевшие поражение в полуфинале. Начало — в 19:00 мск.
Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017). С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша соревнования можно ознакомиться здесь.
- 31 июля 2019
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