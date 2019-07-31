Шюррле возглавил список самых популярных футболистов РПЛ в «Инстаграме»

Новичок московского «Спартака» полузащитник Андре Шюррле возглавил список самых популярных футболистов Российской Премьер-Лиги в социальной сети «Инстаграм».
На аккаунт 28-летнего немца подписано 3,2 млн человек, что превосходит показатели всех остальных игроков первенства. Ближайшим преследователем хавбека является иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, у которого в «Инстаграме» 3 млн подписчиков.
Ранее лидером чемпионата России по этому показателю был итальянский полузащитник Клаудио Маркизио (4,2 млн), однако в летнее межсезонье петербургский клуб и футболист расторгли контракт.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
- 31 июля 2019
-
19:34
-
19:34
-
19:20
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:44
-
17:32
-
17:27
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
15:59
-
15:42
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:15
-
15:07
-
14:47
-
14:46
-
14:18