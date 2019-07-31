Шюррле возглавил список самых популярных футболистов РПЛ в «Инстаграме»

Новичок московского «Спартака» полузащитник Андре Шюррле возглавил список самых популярных футболистов Российской Премьер-Лиги в социальной сети «Инстаграм».



На аккаунт 28-летнего немца подписано 3,2 млн человек, что превосходит показатели всех остальных игроков первенства. Ближайшим преследователем хавбека является иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, у которого в «Инстаграме» 3 млн подписчиков.



Ранее лидером чемпионата России по этому показателю был итальянский полузащитник Клаудио Маркизио (4,2 млн), однако в летнее межсезонье петербургский клуб и футболист расторгли контракт.



Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.