Хавбек «Шальке» Руди вернулся в «Хоффенхайм»

Полузащитник «Шальке-04» Себастьян Руди перешёл в «Хоффенхайм». 29-летний футболист будет выступать в клубе до конца сезона-2019/20 на правах аренды, сообщается на официальном сайте «Хоффенхайма».



В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Себастьян принял участие в 21 матче, однако не сумел отметиться результативными действиями. Контракт немецкого полузащитника с «Шальке» рассчитан до лета 2010 года. Также Руди играет за национальную команду Германии с 2014 года. Вместе со сборной хавбек стал победителем Кубка конфедераций в 2017 году.



Руди уже выступал в составе «Хоффенхайма» с 2010 по 2017 год. Позже немецкий футболист перешёл в мюнхенскую «Баварию», а затем оказался в гельзенкирхенском «Шальке».

Видео доступно на странице «Хоффенхайма» в «Твиттере».