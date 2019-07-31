Джанаев: голкипер — неблагодарная профессия

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, почему решил стать голкипером.



«Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шёл тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь — неблагодарная профессия, это факт.



Суеверия? Я верю в то, что если ты готов, то всё получится. Всё внутри, в голове. Если ты не готов к игре и выполнишь свой ритуал, лучше от этого не сыграешь. Если есть настрой, но наступил на поле не с той ноги, это на твою игру тоже не повлияет», — приводит слова Джанаева пресс-служба «Сочи» на странице в «Твиттере».

Напомним, Джанаев заключил двухлетний контракт с «Сочи» в текущем месяце. Голкипер является воспитанником ЦСКА. За карьеру Джанаев выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина».