Джанаев: голкипер — неблагодарная профессия

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, почему решил стать голкипером.
«Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шёл тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь — неблагодарная профессия, это факт.
Суеверия? Я верю в то, что если ты готов, то всё получится. Всё внутри, в голове. Если ты не готов к игре и выполнишь свой ритуал, лучше от этого не сыграешь. Если есть настрой, но наступил на поле не с той ноги, это на твою игру тоже не повлияет», — приводит слова Джанаева пресс-служба «Сочи» на странице в «Твиттере».
Напомним, Джанаев заключил двухлетний контракт с «Сочи» в текущем месяце. Голкипер является воспитанником ЦСКА. За карьеру Джанаев выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина».
- 31 июля 2019
-
19:34
-
19:34
-
19:20
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:44
-
17:32
-
17:27
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
15:59
-
15:42
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:15
-
15:07
-
14:47
-
14:46
-
14:18