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Джанаев: голкипер — неблагодарная профессия

Джанаев: голкипер — неблагодарная профессия
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, почему решил стать голкипером.

«Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шёл тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь — неблагодарная профессия, это факт.

Суеверия? Я верю в то, что если ты готов, то всё получится. Всё внутри, в голове. Если ты не готов к игре и выполнишь свой ритуал, лучше от этого не сыграешь. Если есть настрой, но наступил на поле не с той ноги, это на твою игру тоже не повлияет», — приводит слова Джанаева пресс-служба «Сочи» на странице в «Твиттере».

Напомним, Джанаев заключил двухлетний контракт с «Сочи» в текущем месяце. Голкипер является воспитанником ЦСКА. За карьеру Джанаев выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина».

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