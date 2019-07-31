«Ливерпуль» — «Лион»: Фирмино и Салах начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Лиона» на товарищеский матч, который состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Стад де Женев» в городе Каруж (Швейцария) и начнётся в 20:00 мск.
Состав «Ливерпуля»: Алисон Бекер, Ки-Яна Хувер, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Яссер Ларуки, Наби Кейта, Шердан Шакири, Адам Лаллана, Гарри Уилсон, Мохамед Салах, Роберто Фирмино.
Состав «Лиона»: Антони Лопеш, Лео Дюбуа, Йоаким Андерсен, Джейсон Денайер, Фернандо Марсал, Тьяго Мендес, Уссем Ауа, Жеан Лукас, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Мемфис Депай.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити». Также красные стали победителями Лиги чемпионов. «Лион» в свою очередь финишировал третьим во французской Лиге 1, а в главном еврокубковом турнире выбыл на стадии 1/8 финала.
- 31 июля 2019
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