Шюррле: благодарен «Спартаку» за тёплый приём

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в московский «Спартак» на правах аренды.



«Более чем счастлив оказаться в Москве, очень взволнован. Благодарен „Спартаку“ за тёплый приём. Вперёд, «Спартак», — написал Шюррле на странице в «Инстаграме».



Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год. 28-летний немец стал первым футболистом в истории красно-белых, которому к моменту трансфера в клуб удалось стать чемпионом мира.

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