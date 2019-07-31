Цорн: Шюррле мотивирован и готов показывать свой лучший футбол в «Спартаке»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход в клуб полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.



«В «Спартак» перешёл чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в Российскую Премьер-Лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это ещё и очень удачная сделка – мы берём Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».



Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

Шюррле: благодарен «Спартаку» за тёплый приём