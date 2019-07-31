РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо», несмотря на запрос из МВД
РПЛ отказалась от переноса матча 4-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо», сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее стало известно, что в Премьер-Лигу поступил запрос из МВД на перенос матча 4-го тура «Спартак» — «Динамо» с 3 августа. В клубах подчеркнули, что будут ориентироваться на решение лиги по этому вопросу. В ходе переговоров МВД, РПЛ, «Спартака» и «Динамо» по вопросу переноса матча из-за несогласованной акции протеста оппозиции в Москве было принято решение провести игру согласно расписанию.
Таким образом, матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 3 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
РПЛ прокомментировала информацию о возможном переносе матча «Спартак» — «Динамо»
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