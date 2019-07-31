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Цорн рассказал, почему «Спартак» отпустил Фернандо и Луиса Адриано

Цорн рассказал, почему «Спартак» отпустил Фернандо и Луиса Адриано
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба отпустить полузащитника Лукаса Фернандо и нападающего Луиса Адриано, перешедших в «Бэйцзин Гоань» и «Палмейрас» соответственно.

«Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведённые в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь.

Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания игроков. В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для «Спартака» это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объёму вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко. Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».

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