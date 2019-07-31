«Тоттенхэм» — «Бавария»: составы команд на финальный матч Audi Cup

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Баварии» на финальный матч предсезонного турнира Audi Cup, который состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнётся в 21:30 мск.



Состав «Тоттенхэма»: Уго Льорис, Кайл Уолкер-Питерс, Давинсон Санчес, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Эрик Ламела, Жорж-Кевин Н'Куду, Лукас Моура.



Состав «Баварии»: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Йонас Кель, Корентин Толиссо, Сарпит Сингх, Пауль Вилль, Альфонсо Дэвис, Риан Йохансон, Янн-Фите Арп, Александер Нолленбергер.



Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017). С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша соревнования можно ознакомиться здесь.



«Тоттенхэм» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Audi Cup начнётся в 21:30