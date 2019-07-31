Хёведес: предпочёл бы увидеть Шюррле в «Локомотиве», но он выбрал «Спартак»

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес поделился мнением о переходе в «Спартак» соотечественника — полузащитника Андре Шюррле.
«Лично я предпочел бы, чтобы Андре перешёл в «Локомотив». Хотел бы видеть его в нашей команде. Но он выбрал «Спартак», так что теперь встретимся где-нибудь в Москве или уже в качестве соперников на футбольном поле», — приводит слова Хёведеса «Рейтинг букмекеров».
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год. 28-летний немец стал первым в истории красно-белых футболистом — чемпионом мира.
- 31 июля 2019
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