РФС получил от «Оренбурга» и «Ростова» письма с жалобами на судейство

В Российский футбольный союз поступили письма от «Оренбурга» и «Ростова», в которых клубы пожаловались на работу судей в матчах с их участием, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе организации.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров на конференции по итогам 3-го тура Российской Премьер-Лиги выразил мнение, что арбитр Сергей Карасёв допустил две ключевые ошибки в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2), назначив пенальти в ворота хозяев и не став наказывать гостей одиннадцатиметровым ударом. За данные ошибки рефери была снижена оценка.
Также Егоров отметил, что экспертно-судейская комиссия, рассматривавшая матч 2-го тура «Ростов» – «Спартак» (2:2), выявила у судьи Кирилла Левникова две ошибки. Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей и не стал удалять игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.
- 31 июля 2019
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