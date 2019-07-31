«Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Ливерпуль» встречался с «Лионом». Игра прошла на стадионе «Стад де Женев» в швейцарском городе Каруж и завершилась победой английской команды со счётом 3:1.



На 4-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», который успешно реализовал нападающий «Лиона» Мемфис Депай. На 17-й минуте ответный мяч в ворота французского клуба отправил форвард мерсисайдской команды Роберто Фирмино. Через 4 минуты защитник «Лиона» Йоаким Андерсен забил гол в собственные ворота. Третий гол «Ливерпуля» на свой счёт записал хавбек Гарри Уилсон.



Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.