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«Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче

«Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче
Футбол / Англия 0

В товарищеском матче «Ливерпуль» встречался с «Лионом». Игра прошла на стадионе «Стад де Женев» в швейцарском городе Каруж и завершилась победой английской команды со счётом 3:1.

На 4-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», который успешно реализовал нападающий «Лиона» Мемфис Депай. На 17-й минуте ответный мяч в ворота французского клуба отправил форвард мерсисайдской команды Роберто Фирмино. Через 4 минуты защитник «Лиона» Йоаким Андерсен забил гол в собственные ворота. Третий гол «Ливерпуля» на свой счёт записал хавбек Гарри Уилсон.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы)
31 июля 2019, среда. 20:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
3 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 – Депай – 4 (пен), 1:1 – Фирмино – 17, 2:1 – Андерсен – 21 (автогол), 3:1 – Уилсон – 53
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