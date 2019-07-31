БАТЭ вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Русенборгу»

Подошёл к концу ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Русенборгом» и БАТЭ. Встреча состоялась на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 2:0.



Хозяевам удалось выйти вперёд лишь в середине второго тайма – на 73-й минуте пенальти реализовал нападающий Поль-Андре Хелланн. Под занавес матча преимущество норвежской команды удвоил форвард Александр Сёдерлунд.



Таким образом, «Русенборг» пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение в первом матче с БАТЭ (1:2). С турнирной сеткой квалификации главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».

В параллельном матче «Карабах» на своём поле разгромил «Дандолк» благодаря дублю полузащитника Хайме Ромеро и голу защитника Аилтона и вышел в следующий раунд. В первой встрече соперники не выявили победителя – 1:1.