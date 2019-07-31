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БАТЭ вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Русенборгу»

БАТЭ вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Русенборгу»
Футбол / Лига чемпионов 0

Подошёл к концу ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Русенборгом» и БАТЭ. Встреча состоялась на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 2:0.

Хозяевам удалось выйти вперёд лишь в середине второго тайма – на 73-й минуте пенальти реализовал нападающий Поль-Андре Хелланн. Под занавес матча преимущество норвежской команды удвоил форвард Александр Сёдерлунд.

Таким образом, «Русенборг» пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение в первом матче с БАТЭ (1:2). С турнирной сеткой квалификации главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2019, среда. 20:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
2 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 – Хелланн – 73 (пен), 2:0 – Сёдерлунд – 86

В параллельном матче «Карабах» на своём поле разгромил «Дандолк» благодаря дублю полузащитника Хайме Ромеро и голу защитника Аилтона и вышел в следующий раунд. В первой встрече соперники не выявили победителя – 1:1.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2019, среда. 20:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
3 : 0
Дандолк
Дандолк, Ирландия
1:0 – Ромеро – 12, 2:0 – Аилтон – 76, 3:0 – Ромеро – 87
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