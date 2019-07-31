Хет-трик Бензема — в видеообзоре матча «Реал» — «Фенербахче»
В матче за 3-е место предсезонного турнира Audi Cup мадридский «Реал» встречался с турецким «Фенербахче». Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:3 в пользу испанского клуба.
Голами в составе мадридского «Реала» отметились защитник Хосе Игнасио Начо, а также нападающие Мариано и Карим Бензема, оформивший хет-трик в этой встрече. За «Фенербахче» забили полузащитники Набиль Дирар и Озан Туфан, а также форвард Гарри Родригес.
Таким образом, мадридский «Реал» занял итоговое 3-е место в турнире Audi Cup. В полуфинале соревнований мадридский клуб проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1, а «Фенербахче» потерпел поражение в матче с мюнхенской «Баварией» (1:6).
- 31 июля 2019
-
22:35
-
22:31
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:30
-
21:17
-
21:06
-
20:51
-
20:48
-
20:34
-
20:19
-
20:17
-
20:07
-
19:58
-
19:52
-
19:34
-
19:34
-
19:20
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:44
-
17:32
-
17:27
-
17:16
Партнерский контент