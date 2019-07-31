«Манчестер Юнайтед» согласовал переход 16-летнего полузащитника «Монако»
Полузащитник «Монако» Ганнибал Мейбри, вероятно, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC, в ближайшее время 16-летний футболист должен пополнить ряды «Манчестер Юнайтед». Клубы уже согласовали все условия трансфера. В ближайшие часы агент и юрист Мейбри прибудут в Англию, чтобы завершить переход своего клиента. По информации издания, сумма трансфера составит € 10 млн.
Мейбри, имеющий гражданство Франции и Туниса, к настоящему моменту не дебютировал на взрослом уровне и в минувшем сезоне выступал за молодёжную команду «Монако». Также полузащитник вызывается в сборную Франции U16, за которую впервые сыграл в сентябре прошлого года и успел провести 8 матчей.
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